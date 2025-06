Quand le monde de l’art et celui de la construction se rencontrent

Fusionner le monde de l’art et celui de la construction : c’est avec cet objectif que l’exposition Ex nihilo a vu le jour. Elle est à découvrir dès lundi et jusqu’à vendredi à l’ancienne Tour des prisons à Neuchâtel, qui fait actuellement l’objet de transformations.

Les œuvres présentées ont été réalisées par des étudiants de l’Académie de Meuron sur le thème de l’acte de construire. L’exposition s’est faite en collaboration avec le groupe Zuttion, mécène de l’école d’arts visuels basée à Neuchâtel. L’entreprise mène en ce moment les travaux de réaménagement du bâtiment qui est voué à devenir la Tour du fantastique. Toute la contrainte était là : gérer une exposition en période de chantier. « On a dû figer les travaux pour une durée de sept jours », explique Maximilien Pellegrini, directeur de l’Académie de Meuron.