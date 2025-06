Ne pas laisser les victimes de l’exil tomber dans l’oubli

Un hommage aux victimes de l’exil

L’ambiance était plus solennelle au péristyle de l’Hôtel de Ville. Des personnes se sont succédé à la tribune tout au long de la journée pour évoquer le nom et les circonstances dans lesquelles des réfugiés ont perdu la vie sur le chemin de l’exil. Leur trajectoire est aussi posée par écrit, sur des bandelettes de papier, installées en banderoles dans le bâtiment. « C’est une ONG basée à Amsterdam, United against racism, qui recense les victimes depuis 1993 », explique l’ancien professeur de théologie Pierre Bühler, qui porte cette action, intitulée Les nommer par leur nom, à Neuchâtel. Celle-ci est menée dans 12 villes de Suisse.