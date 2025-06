« Mon Régio » : Le « Ô »

Le Locle s’invite en une du 125e numéro du « Ô », daté du vendredi 20 juin, avec un week-end flamboyant immortalisé par une photo qui en dit long. À l’intérieur, l’ambiance reste résolument festive : à La Chaux-de-Fonds, « Quartiers en fête » perpétue l’esprit de la fête des voisins, dans une ville qui, bien que loin de son image de village d’antan, continue de vibrer au rythme de ses soirées animées.

Toujours attentif à la scène locale, l’Hebdo des Montagnes met en lumière un projet scolaire ambitieux porté par les élèves du collège Numa-Droz, tout comme l’un des temps forts de l’été : la Plage des Six Pompes, avec six jours de festivités, 45 compagnies, 145 événements et des afters enfiévrés.

Un programme festif et foisonnant dans les montagnes neuchâteloises — parole d’Anthony Picard, éditeur et fondateur du « Ô » :