Le Neuchâtelois Sandro Marcacci remporte le Prix Michel-Dentan

L'écrivain et enseignant neuchâtelois Sandro Marcacci est le lauréat du Prix Michel-Dentan 2025. Il est récompensé pour son roman « Me taire », paru aux Editions d'en bas en février dernier.

« À partir du destin d'une jeune femme qui n'est autre que sa propre mère, l'auteur compose un monologue sensible et pudique, ponctué de silences », relèvent vendredi les responsables du prix. Le livre a su convaincre le jury « par sa retenue, son empathie, sa beauté grave », poursuit le communiqué.

Né en 1963, Sandro Marcacci est professeur de français et philosophie au Lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds. Il est l'auteur d'œuvres variées, mêlant poésie, théâtre, romans, récits, livrets d'opéras et mélodies contemporaines. Il est aussi photographe.

Le Prix Michel-Dentan, soutenu par la Ville de Lausanne et les fondations Coromandel et Jan Michalski, est l'un des plus importants prix de littérature en Suisse romande. Il est décerné depuis 1984. L'an dernier, il était revenu à la Valaisanne Catherine Lovey. /ATS