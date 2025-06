Landi Cornaux plus beau qu'avant

Le projet est devisé à plus de 10 millions de francs : le magasin Landi Cornaux, la halle de vente destinée aux agriculteurs et le silo adjacents vont être complètement rasés. Ces infrastructures seront remplacées par un parking semi-enterré et deux nouvelles surfaces de vente plus spacieuses ; l’une servira au commerce de détail et l’autre aux professionnels. Le silo lui ne sera pas reconstruit.

La mise à l’enquête publique de ce projet n’a fait l’objet d’aucune opposition. Les travaux de démolition débuteront dès le 1er juillet. Le nouveau complexe sera opérationnel au mieux une année plus tard, en juillet 2026.

L’ensemble des bâtiments actuels est particulièrement vétuste. Leur remplacement s’imposait : « Il suffit d’aller sur place pour s’en rendre compte. En plus, il y a une route qui traverse les bâtiments pour se rendre à la gare. La sécurité n’est pas bien assurée », détaille Michaël Leuba, le directeur de Landi Région Neuchâtel SA.