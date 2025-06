La musique en fête à Neuchâtel

Neuchâtel célèbre la Fête de la musique pendant 3 jours. Depuis jeudi soir et jusqu’à samedi, les festivités se déroulent dans tout le centre-ville. Le comité d’organisation a été renouvelé l’année dernière, et cette édition est la première qu’ils réalisent à leur sauce. Une fête a donc connu plusieurs changements cette année : il n’y a plus la petite scène à la rue de l’Hôpital, mais trois autres ont été érigées. Une est consacrée à la musique underground, une autre à la poésie et enfin une à la découverte. Cela signifique que quatre scènes sont installées, en plus de celle des afters à la Maison du Concert. Pop, rap, rock, électro ou encore jazz, il y en a pour tous les goûts au travers 80 concerts. « On avait vraiment envie de mettre l’accent sur tous les styles de musique possibles », explique Ivan San Miguel. Une grande partie des artistes qui prennent part à cette Fête de la musique à Neuchâtel viennent de la région. « On a vraiment un nid d’artiste exceptionnel dans la région et ça nous tient à cœur de pouvoir leur mettre à disposition des moyens professionnel », relève le président du comité d’organisation de l’événement.