Cloé Dutoit présidente des Vert-e-s neuchâtelois-es

Réunis mercredi soir en assemblée générale extraordinaire aux Hauts-Geneveys, les Vert-e-s neuchâtelois-es se sont dotés d’une nouvelle équipe à la tête du parti. Cloé Dutoit accède à la présidence et Barbara Blanc à la vice-présidence. Seules candidates, elles ont été élues par acclamation, « dans un tonnerre d’applaudissements », comme le précise le communiqué publié par la formation politique. Le duo succède à Yves Pessina et Fabian Schwab. Cloé Dutoit est avocate et députée au Grand Conseil, Barbara Blanc est employée de commerce et siège elle aussi au législatif cantonal. /jhi