Ferdinand Hodler : modèle ou repoussoir au MahN

Le monde de Ferdinand Hodler à Neuchâtel. Le Musée d’art et d’histoire (MahN) vernit ce samedi sa nouvelle exposition consacrée au peintre bernois. Elle est le fruit de la collaboration entre Laurent Langer, le co-directeur du MahN, Niklaus Manuel Güdel, directeur des Musées de Pully et de l’Institut Ferdinand Hodler et de Philippe Clerc, historien de l’art. C’est la 2e étape de ce grand coup de projecteur sur l’artiste suisse, après une première exposition à Pully. Celle-ci se veut plus grande, par l’espace qui est disponible dans l’institution de Neuchâtel, mais aussi avec plus d’artistes neuchâtelois et trois pièces monumentales d’art contemporain commandées par le Musée. À travers 11 sections et 128 œuvres, on découvre le monde d’Hodler, mais aussi son influence sur d’autres artistes, principalement en Suisse, mais aussi en Europe. « Hodler a été l’artiste suisse le plus connu de son époque non seulement par le succès de ses peintures, mais aussi par sa position au niveau de la politique culturelle suisse », raconte Laurent Langer. « C’est presque évident que de très nombreux artistes se sont tournés vers lui lorsqu’ils étaient en quête d’un modèle », poursuit le co-commissaire de l’exposition.