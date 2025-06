Les Neuchâtelois de Morgarten au Hellfest

Des Neuchâtelois au Hellfest ! Morgarten se produit vendredi dès 11h05 à Clisson près de Nantes dans l’un des plus grands festivals de metal en Europe. 180 groupes vont se produire entre jeudi et dimanche devant près de 240’000 spectateurs. Être invité dans un tel festival est une grande chance et un honneur, comme l’a expliqué Pierrick Weber, membre du groupe. « C’est assez incroyable de pouvoir jouer là. Pour nous, c’est déjà un énorme plaisir de pouvoir expérimenter un concert sur une scène de cette envergure. C’est aussi une immense opportunité pour gagner en visibilité. Aussi au niveau de notre CV, d’avoir joué au Hellfest c’est gage de qualité. » Ce qui pourrait inciter d’autres festivals à engager le groupe. Les cinq membres travaillent à côté de leur passion, ils ont une famille, des enfants. Leur but n’est pas de multiplier les dates « chaque fois, c’est des jours de vacances qu’on doit prendre » mais plutôt de « faire des dates plus intéressantes, être plus haut sur l’affiche, des plus grandes scènes. »