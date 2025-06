La pénurie de pédiatres se précise à La Chaux-de-Fonds

A La Chaux-de-Fonds, les parents ne trouvent plus forcément une place pour leur enfant dans un cabinet pédiatrique. Médecin et conseiller général PLR, Claude-André Moser a interpellé le Conseil communal sur une pénurie qui risque d’empirer ces prochaines années. « On estime qu’il faut un pédiatre pour 1000 enfants. » Mais avec plusieurs prochains départs à la retraite, on risque de se retrouver avec « 0,27 pédiatre pour 1000 enfants » en 2031 dans la Métropole horlogère, calcule Claude-André Moser. Actuellement, neuf pédiatres indépendants (soit 5,7 EPT) exercent à La Chaux-de-Fonds.

Le conseiller communal Thierry Brechbühler a assuré ce mardi au Conseil général que les autorités sont conscientes du problème. « Pour les 0 à 14 ans, la densité [de pédiatres] se trouve déjà sous le seuil recommandé », admet l’élu. Les parents qui ne trouvent pas de place en cabinet peuvent toujours se tourner vers la policlinique pédiatrique du Réseau hospitalier neuchâtelois, mais la solution n’est pas idéale.

Pour le recrutement de forces vives, la Ville dépend surtout du Canton et des initiatives privées, mais elle tâchera de favoriser l’arrivée de nouveaux pédiatres, « souvent de jeunes mamans ». Comment ? En facilitant l’accès aux locaux, en favorisant la mise en réseau des professionnels et pourquoi pas en créant des centres pluridisciplinaires. /vco