Val-de-Ruz doit trouver des solutions pour loger ses élèves

Des écoles trop petites pour accueillir les nombreux enfants du Val-de-Ruz. Les autorités communales doivent faire face aux défis que lui impose sa constante hausse de la population composée de nombreuses familles. À Dombresson, toutes les classes actuelles du collège sont utilisées et trois autres salles situées en dehors de l’établissement accueillent des élèves. Le Conseil Communal envisage une extension du bâtiment afin d’y construire idéalement quatre classes. Un crédit d’étude d’agrandissement de 110'000 francs figure à l’ordre du jour du prochain Conseil général le 30 juin. « On prévoit une légère augmentation de la population dans le village, il faudrait donc une classe supplémentaire. Nous souhaitons aussi à terme libérer la salle que nous louons à la Fondation Borel. Il y a aussi des salles qui se situent dans des lieux provisoires, comme celle au-dessus de la salle polyvalente ou celle qui se trouve dans l’ancienne aula. », précise Ahmed Muratovic. Et pourquoi donc un crédit d’étude ? Le conseiller communal en charge des écoles répond : « Au début, on pensait simplement rehausser la toiture, les combles de l’actuel collège, comme cela a été fait à Chézard. Mais on a vite réalisé qu’il faudrait peut-être refaire la cage d’escalier ou encore tenir compte d’autres critères puisque c’est un bâtiment protégé. »