Un sapeur-pompier dans l’ambulance, on ne voit ça que dans les Montagnes neuchâteloises

Des sapeurs-pompiers dans les ambulances. On ne voit pas ça partout. Ce serait même une originalité neuchâteloise. Le service ambulancier du SIS des Montagnes est le seul de Suisse à fonctionner de la sorte. C’est ce qu’on peut lire dans un rapport de sous-commission des comptes 2024 de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Dans les ambulances du Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises, donc, il y a toujours un ambulancier, et son second est en général un sapeur-pompier. C’est un professionnel qui a obligatoirement suivi une formation de technicien-ambulancier.

Mais à l’heure de la spécialisation, est-ce que ce profil hybride ne fait pas courir un risque aux patients ? « Non, parce que le pompier professionnel est également ambulancier. On est suivi durant la formation et il y a un médecin-conseil pour valider les actes médicaux du personnel. Les indicateurs de qualité sont favorables », déclare Grégory Duc, le commandant du SIS des Montagnes neuchâteloises. Pour lui, ce profil hybride et la complémentarité des deux métiers qui travaillent sous le même toit est « une plus-value ».