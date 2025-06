30 ans du génocide de Srebrenica : commémoration à Val-de-Ruz

Mémoire, vigilance et engagement. Ce sont les trois mots d’ordre pour la journée de commémoration du génocide en Bosnie-Herzégovine dans le canton de Neuchâtel, le 15 juin.

Il y a 30 ans, en juillet 1995, plus de 8000 Bosniaques ont été tués à Srebrenica par l’armée de la république serbe de Bosnie. Un crime considéré comme un génocide par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. En mai de l’année dernière, l’Assemblée générale des Nations unies a institué une journée internationale de commémoration, le 11 juillet.

Dans le canton, c’est le 15 juin à Cernier qu’on se souviendra du massacre de Srebrenica, à l’occasion d’une manifestation ouverte à tous. Plusieurs personnalités dont les présidents du Conseil général de Val-de-Ruz Romain Douard et du Grand Conseil Émile Blant, le chef du service cantonal de la cohésion multiculturelle Gregory Jaquet et le conseiller national Damien Cottier prendront la parole à La Fontenelle dès 9h30. S’en suivra une marche pour la paix qui prendra son départ une heure plus tard.

Les organisateurs évoquent « un événement d’une importance particulière dans le contexte géopolitique actuelle ». Ils insistent sur « l’impérieuse nécessité d’une vigilance constante contre les discours et actes haineux afin d’éviter la répétition de telles tragédies. »

Une communauté intégrée

Dans le canton de Neuchâtel, la communauté bosniaque compte entre 300 et 400 représentants, estime Bekir Omerovic. Lui a vécu ce terrible chapitre de l’histoire de son pays d’origine depuis la Suisse. Il avait 14 ans. Avec sa maman et son frère, ils ont « été évacués » de Srebrenica dans les premiers convois, en 1993.

Le hasard les a conduits en Suisse. La famille est restée 6 mois aux Cernets près des Verrières. Celui qui est aujourd’hui le voyer-chef de La Chaux-de-Fonds garde de cette période un souvenir lumineux. « C’était une transition entre une situation stressante, dangereuse, où vous avez des bombes qui pleuvent tous les jours, les balles qui sifflent, où vous avez faim, où c’est la loi du plus fort qui règne. Et vous arrivez dans un autre pays où c’est le calme. Le seul bruit qu’on entendait, c’était le son des cloches des vaches aux alentours. On nous donnait suffisamment à manger, on nous soignait, on s’occupait de nous. Pour moi, c’était le paradis. »

L’intégration des Bosniaques dans le canton de Neuchâtel est un modèle de réussite, estime Bekir Omerovic. Il évoque « une communauté soudée aujourd’hui intégrée dans tous les segments de la société. »