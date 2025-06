Rassemblement pour la grève féministe samedi à La Chaux-de-Fonds

Stop à toutes les formes d’inégalités

Le Collectif neuchâtelois pour la grève féministe revendique des mesures concrètes de prévention et de protection contre les violences basées sur le genre et les féminicides, une meilleure reconnaissance du travail gratuit des femmes et minorités de genre et des métiers dits féminins, notamment. En ce qui concerne les violences, le signal n’est pas bon non plus. « Du côté des chiffres pour les féminicides, on a eu un début d’année assez terrible, où il y avait presque un féminicide par semaine, soit le double des années précédentes. »

Un focus particulier est aussi mis cette année sur les personnes les plus vulnérables, comme « les enfants, les personnes âgées et les femmes issues de la migration. Ce sont des personnes qu’on entend très peu, qui se retrouvent souvent dans de mauvaises conditions. Il y a des classes avec trop d’élèves par prof, il y a des EMS avec des violences, des personnes âgées avec des revenus insuffisants pour la retraite et on avait envie de mettre en avant ces personnes-là qui subissent finalement le patriarcat soit directement en tant que femme, soit indirectement parce que le patriarcat c’est aussi le capitalisme, le profit à tout prix et de ne pas prendre soin des autres correctement. »

En marge de cette marche, une table ronde sur le thème « Quelles avancées notoires pour l’intégration sociétale des femmes migrantes issues des pays tiers ?» est organisée ce vendredi dès 18h au Centre de formation professionnelle à La Chaux-de-Fonds.

Le rassemblement pour le Grève féministe dans le canton de Neuchâtel c’est samedi à 14 heures à la gare de La Chaux-de-Fonds. /sma