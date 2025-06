Niels Rosselet-Christ quittera la présidence de l’UDC neuchâteloise

L’UDC neuchâteloise doit se trouver un nouveau président. Niels Rosselet-Christ a annoncé ce vendredi sur les réseaux sociaux qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat à la tête du parti. Il souhaite se concentrer sur ses projets professionnels et sa vie de famille. Niels-Rosselet-Christ garde, en revanche, ses mandats de député au Grand Conseil et de conseiller général à Val-de-Travers. Il précise qu’il quitte la présidence du parti avec le sentiment du devoir accompli. L’UDC a fait son retour à Berne lors des dernières élections fédérales et le parti a gagné des sièges lors des dernières élections communales et cantonales.

Son successeur sera élu lors de la prochaine assemblée générale de l'UDC au mois d'août. /sma