Festi'neuch démarre ce jeudi sur un site plus aéré

Festi'neuch va vivre jusqu'à dimanche une 24e édition ensoleillée et à guichets fermés. Les festivaliers seront accueillis dans un site plus aéré, en lien avec la mutation des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Le chanteur français Julien Doré est la tête d'affiche du jeudi.

Les nouveaux aménagements du site, avec une nouvelle entrée, des flux différents et des espaces verts réaménagés, ont permis d'augmenter les quotas quotidiens, ont expliqué les organisateurs à Arcinfo. Au total, 59'000 billets ont pu être vendus, contre 57'000 l'année dernière.

Après 2023 et 2024, c'est la troisième fois que Festi'neuch affiche complet avant même l'ouverture des portes. Cette année, une cinquantaine de concerts de rock, de rap ou de la chanson française sont au menu des festivaliers. Le public pourra notamment écouter et voir sur scène les artistes français Julien Doré, Philippe Katerine, Clara Luciani et MC Solaar.

La jeune musicienne Solann, l'autrice-compositrice-interprète Hoshi, les quatre Ecossais de Franz Ferdinand ou l'électro swing de Caravan Palace devraient séduire les festivaliers. Les artistes régionaux seront aussi de la partie avec notamment Giulia Dabalà, Junior Tshaka, le duo chaux-de-fonnier Estelle Zamme ou le groupe de rap Cinq. /ATS-awa