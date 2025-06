Ello et Sunrise en panne au Val-de-Travers

Les clients de Ello et Sunrise doivent prendre leur mal en patience jeudi au Val-de-Travers. Leur service technique indique « rencontrer un dérangement » dans les villages de Fleurier, Môtiers, Buttes et Boveresse. Tant les services TV, que internet et téléphones sont impactés. Selon nos informations, quelque 700 clients sont impactés depuis la nuit dernière. Et concrètement, il n’est pas possible de payer par carte bancaire dans certains commerces clients de ces opérateurs.

Ello et Sunrise ne donnent aucune indication ni sur la durée ni sur les raisons de cette perturbation. /aju