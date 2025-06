Tentative d’entartage rocambolesque à Neuchâtel

En déambulant dans les rues du centre-ville de Neuchâtel ce mercredi après-midi, vous les avez peut-être croisés. Six compagnies de théâtre ont joué leur spectacle en pleine rue, au milieu des passants, devant le Temple du Bas à l’occasion de la journée « Bien Tenté », organisée par le Centre Helvétique des arts de rues (CCHAR). Depuis 2022, ce mini festival s’invite dans les rues de Bienne et Neuchâtel pour présenter diverses créations dans l’espace public gratuitement. Toute l’après-midi, les troupes se sont succédées pour interpréter leur spectacle, plus ou moins rodé. « Le théâtre de rue a besoin du public », explique Jennifer Wesse Moser, coordinatrice du CCHAR. Les compagnies coconstruisent leurs spectacles avec le public et le font évoluer au fil des représentations.