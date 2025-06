La Marche mondiale vers Gaza se prépare

L’heure est au rassemblement au Caire. Des militants pacifistes rallient l’Égypte pour prendre part, dès jeudi, à la Marche mondiale vers Gaza. Ils veulent briser le blocus et dénoncer la passivité des Etats. Des milliers de militants de 55 pays, dont la Suisse, se sont donné rendez-vous au Caire. Dès jeudi, ils parcourront une cinquantaine de kilomètres, jusqu’à la bande de Gaza pour réclamer l’entrée des convois humanitaires. Une marche qui va durer trois jours. Parmi ces militants, près de 200 Suisses, dont le Neuchâtelois Samuel Crettenand.

Arrivé au Caire mardi, il raconte « que des militants viennent de partout dans le monde. On est réparti dans différents lieux. Pour l’instant, on est en contact par les réseaux sociaux pour des questions de discrétion, parce que c’est quand même un sujet très sensible ici. » Plus de 6'000 personnes se sont inscrites pour cette marche, selon Samuel Crettenand, qui explique qu’à ces militants pacifistes « un grand convoi terrestre est parti du Maghreb avec probablement plus de 7'000 personnes qui partent par voiture, par camion avec de l’aide humanitaire. » Ils convergent vers le même coin « où probablement les activistes relâchés de la flottille de Gaza vont nous rejoindre également. » Samuel Crettenand fait ici référence à l’interception et au déroutage par la marine israélienne d’un bateau qui transportait de l'aide humanitaire pour Gaza et tentait de rallier le territoire palestinien.





« L’enjeu est d’entrer dans le Sinaï »

L’un des buts de cette marche est d’attirer l’attention médiatique, mais « surtout pour mettre une pression gigantesque pour ouvrir un couloir humanitaire permanent et indépendant et tenter de mettre fin à ce génocide. C’est-à-dire demander un cessez-le-feu. » Il précise que l’aide mise en place actuellement « est minime et les gens sont en train de mourir de faim à une vitesse exponentielle à Gaza. »

Quant à savoir si les militants arriveront jusqu’à la frontière, Samuel Crettenand répond que « l’enjeu c’est d’entrer dans le Sinaï. On n’a pas encore de feu vert des autorités, mais surtout, on n’a pas de feu rouge. » Samuel Crettenand explique que les militants attendent vraiment de l’aide de l’Égypte, sans mettre le pays sous pression. « On sait très bien qu’il pâtit aussi de cette situation. Et en tant que citoyen suisse, je ne suis pas là pour critiquer un autre pays. » Et de poursuivre « je n’oublie pas que la Suisse a laissé mourir des Juifs à sa porte pendant la Seconde Guerre mondiale sans réagir. »

Les militants prendront le départ de cette marche jeudi au Caire pour, espèrent-ils, rejoindre la bande de Gaza trois jours plus tard. /sma