« Les changements climatiques sont un problème de santé publique »

Montrer le bon exemple : c’est l’un des axes du Plan communal des énergies et du climat de Val-de-Travers. Le texte a été publié en fin d’année passée. Il vise à ancrer la politique énergétique et climatique de la Commune sur le long terme. Il en établit les principes directeurs et définit l'évolution souhaitée en vue d’un développement énergétique durable de son patrimoine et de son territoire. Ceci en tenant compte des politiques énergétiques et climatiques cantonales et fédérales.

Parmi les axes principaux, celui de l’exemplarité communale. A ce titre, la Commune de Val-de-Travers a mandaté ce printemps la climatologue et glaciologue vallonnière Célia Sapart pour sensibiliser tous les employés communaux aux enjeux climatiques.

Accompagnée de ses collaboratrices Sophie Liechti, psychologue et formatrice pour adultes, et Coralie Fayolle, spécialiste en durabilité et innovation en particulier sur les sujets de l’alimentation, Célia Sapart a transmis ce message : « Nous n'agissons pas pour sauver la planète, mais pour nous assurer un futur souhaitable et pour créer une région dans laquelle il fait bon vivre, malgré les changements climatiques, et pour que chaque être humain ait accès à de l’eau potable, à une alimentation saine et à suffisamment d’énergie. »





Liens entre activités humaines et climat

Expatriée pendant 22 ans, Célia Sapart a étudié pendant treize ans, dans les régions polaires, le lien entre activités humaines et climat. Elle est revenue au Val-de-Travers il y a deux ans, avec l’objectif de contribuer à sensibiliser la population sur le sujet des changements climatiques, en proposant des solutions pour les atténuer.