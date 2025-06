Des panneaux pour mieux communiquer installés à Neuchâtel

Deux panneaux de langages assistés sont installés au Jardin anglais alors qu’un autre germe à la Baie de l’Evole, annonce la Ville de Neuchâtel mardi. D’autres supports similaires avaient déjà été mis en place notamment dans des musées et cinémas, mais aussi au Conservatoire de musique et au théâtre du Passage.

L’objectif de ces outils de communication est de favoriser l’inclusion de tous dans l’espace public, en permettant aux personnes de communiquer lorsque le langage est absent, insuffisamment développé ou que les locuteurs sont porteurs d’un handicap de communication. Il s’agit concrètement de tableaux dotés de pictogrammes et des codes couleurs utilisés « universellement ».

L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Communiquons tous ensemble partout », porté par l’association Cerebral et la Fondation Les Perce-Neige. La Ville précise que la démarche est soutenue par le Service cantonal d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte, l’Association romande des logopédistes diplômés et l’association Isaac Suisse romande. Une inauguration publique suivie d’un goûter est prévue ce mercredi de 15h30 à 17h au Jardin anglais. /comm-jad