Sur les traces de la météorite du Twannberg

Un rocher tombé du ciel et un mystère long de 176'000 ans. Voilà ce que cache le sol du Twannberg, sur les hauteurs du lac de Bienne. Il faudra attendre 1984 pour que ce trésor géologique sorte de l’oubli, avec la découverte d’un premier bloc de plus de 15 kilos. Depuis, plus de 2'000 morceaux ont été mis au jour, révélant l’ampleur d’un phénomène astronomique né aux confins du système solaire, il y a 4,56 milliards d’années. Aujourd'hui encore, cette météorite rare et précieuse, considérée comme la plus importante jamais trouvée en Suisse, fascine les chercheurs et le public.

À l’occasion d’une randonnée organisée samedi au pied du Chasseral autour de l'histoire de la météorite du Twannberg, le géologue et volcanologue Thierry Basset, organisateur et accompagnateur de cette journée découverte, nous emmène sur les traces de cette histoire cosmique. /rme