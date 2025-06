Première édition réussie pour le Presstival à Bienne

Le journalisme à la fête à Bienne. Ce samedi, le vieux stade de la Gurzelen à Bienne a accueilli la première édition du Presstival, un nouveau rendez-vous romand entièrement consacré au journalisme. Près de 700 personnes ont répondu à l’invitation, bravant la pluie pour assister à des tables rondes, conférences, projections ou rencontres avec des journalistes et des professionnels des médias. Imaginé et organisé par un groupe de journalistes bénévoles, le festival se voulait à la fois critique et festif, offrant un espace de réflexions et de discussions pour débattre des mutations profondes du métier : précarité, défiance du public, montée de l’intelligence artificielle. Au total, une centaine d’intervenants suisses et internationaux ont animé les discussions. Le public a aussi été mis à contribution, entre autres grâce à un procès fictif, des speed-datings ou des écoutes de podcasts. Malgré la météo incertaine, Jessica Monteiro, journaliste et responsable communication pour le Presstival, évoque un « objectif atteint». Fort de ce succès, les organisateurs envisagent déjà une deuxième édition, le lieu et la forme restant encore à définir. /rme