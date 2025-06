Attention aux lignes blanches !

Savez-vous à quoi servent les bandes blanches en relief qui bordent nos places publiques, nos arrêts de bus ou encore traversent nos gares ? Loin d’être des décorations ou des pistes pour trottinettes, ces lignes sont des guides pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Centrevue, la Fédération suisse des aveugles et malvoyants et la Sécurité publique des villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds lancent un programme d’informations à destination de la population ayant pour but de sensibiliser à la signification de ces lignes de guidages. Un stand d’information était érigé jeudi à la Place Pury à Neuchâtel. Une deuxième action a lieu ce samedi de 10h à 14h en face de la Migros Métropole Centre, à La Chaux-de-Fonds.

Ces actions de sensibilisation interviennent après la signalisation de plusieurs cas d’encombrement de ces lignes de guidages par des utilisateurs. « Force est de constater qu’encore beaucoup de gens ne savent pas à quoi servent ces lignes de guidages », déplore Christian Bourquin, chef de la Sécurité publique de la Ville de Neuchâtel. Les obstructions peuvent être un simple piéton arrêté sur les lignes, mais également des panneaux publicitaires, les chaises d’une terrasse, ou encore des automobilistes stationnés. « Notre but est aussi de sensibiliser les automobilistes, car stationner sur des lignes de guidages n’est pas une infraction en soi », détaille Christian Bourquin. Et d’ajouter que la sécurité publique, au-delà de son rôle répressif, joue surtout un rôle préventif.