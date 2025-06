Une grande fête du football neuchâtelois

La journée de lundi sera presque essentiellement consacrée aux femmes. « On aura toutes les finales des filles, juniors et actives, ce qui sera un clin d’œil magnifique au développement du football féminin », se réjouit le vice-président de l’ANF. Cela rentre dans l’objectif fixé par l’ASF de développer le football féminin dans tout le pays. Mais du côté de Neuchâtel, les responsables n’ont pas attendu cette grande fête pour faire la promotion de ce sport auprès des femmes. « On met en place un soutien plus actif aux clubs. On va créer des ateliers, on veut des responsables du football féminin dans chaque club, il faut plus de femmes arbitres et entraîneures et il y a une émulation autour de l’Euro », conclut Pascal Bégert.

Retrouver le programme complet de cette grande fête du football neuchâtelois ici. /lgn