« Mon Régio » : Le Bulcom

Le Bulcom tape fort pour son 22e numéro de l’année, avec une une qui sent la guitare électrique et les bottes boueuses : cap sur le CornRock, le festival culte de Cornaux qui, pour sa 13e édition, a bravé vents et pluies pour offrir un week-end survolté. Malgré une météo pas franchement rock’n’roll, les fidèles étaient au rendez-vous, portés par une prog’ éclectique et une ambiance chauffée à blanc. Retour en images et en anecdotes sur cet événement devenu incontournable dans le numéro de ce vendredi 6 juin.

À quelques décibels de là, changement d’ambiance : le Bulcom embarque ses lecteurs en mode bivouac avec les scouts du BasLac. Entre St-Blaise et Lignières, on coupe le Wi-Fi, on allume le feu (littéralement) et on découvre un monde où l’entraide et la nature reprennent leurs droits. Côté politique, l’hebdo de l’entre-deux-lacs muscle aussi son jeu : Baptiste Hurni et Damien Cottier, figures de la coupole fédérale, livrent désormais leurs éclairages dans un nouvel espace d’analyse.

Un mix nature, culture et actu à retrouver dans « La Matinale » avec Céline Smith, rédactrice en cheffe du Bulcom :