La 23e édition du Salon EPHJ est une réussite

Le Salon international de haute précision affiche un bilan stable, un résultat positif dans une période difficile pour l’économie horlogère, d’après un communiqué de l’EPHJ publié peu après la clôture de l’évènement ce vendredi après-midi. L’évènement qui s’est déroulé à Genève affiche une hausse du nombre de participants à hauteur de 5% et un nombre de visiteurs comparable au record de 2023 s’élevant à 23'000 visiteurs « ce qui est un excellent signal dans une période plus délicate pour l’horlogerie », selon les mots du directeur du Salon EPHJ Alexandre Catton. La seconde édition du Forum de l’Innovation semble avoir également porté ses fruits et révélé des avancées technologiques notables pour l’industrie. /comm-awa