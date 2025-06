Aux Six-Communes, un tout jeune chef pour fidéliser la clientèle locale

Truite, asperges et beurre blanc au Mauler, risotto aux morilles fumées et légumes du marché ou encore carré d’agneau, rösti et purée d’aubergines, voilà de quoi mettre l’eau à la bouche… Ces propositions culinaires sont celles du nouveau chef des Six-Communes, à Môtiers.

Depuis le week-end de Pâques, l’emblématique restaurant est tenu par un tout jeune chef, âgé d’à peine 20 ans. Arrivé du Sud de la France en novembre dernier, Mattéo Dauphin, titré meilleur apprenti de France en cuisine froide en 2022, a passé quelques mois à l’Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel en tant que chef de partie. Il s’est très rapidement vu proposer la responsabilité des cuisines des Six-Communes par Guillaume Toupance, propriétaire des deux établissements ainsi que de la Brasserie du Marché à Fleurier. Dans la foulée, le propriétaire de ce trio de restaurants a également proposé à la compagne du chef, Ilona Bourgeois, le poste de cheffe de salle à Môtiers. « On a sauté sur l’occasion », glisse Mattéo Dauphin.

Pour l’épauler dans sa première expérience à la tête d’une cuisine, le chef Edmond Bavois de l’Hôtel DuPeyrou se rend aux Six-Communes une fois par semaine. « Il m’a donné un cadre à avoir sur la carte – un poisson, deux viandes – et m’a expliqué ce qu’attend la clientèle suisse afin que j’adapte mes propositions. Nous avons élaboré ensemble le menu, avec comme objectif de proposer une cuisine raffinée, plus bistronomique le soir, en plus de menus du jour trois fois par semaine et d’une carte de midi typée brasserie. »