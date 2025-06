Vague de retraits de permis à l’Ascension

À 159km/h sur un tronçon limité à 80km/h entre Brot-Dessous et Rochefort. C’est l’une des infractions recensées par la Police neuchâteloise lors des douze contrôles qu’elle a réalisés durant le week-end de l’Ascension. Ils se sont déroulés sur des axes connus pour être le théâtre de comportements à risque. Le chauffard qui circulait à près du double de la vitesse autorisée risque quatre ans de prison et un retrait de permis de conduire d’au moins deux ans. Et puis, un jeune conducteur de 20 ans, titulaire d’un permis probatoire depuis 14 jours, a été mesuré à 135 km/h sur le col de la Tourne. Outre ces deux cas extrêmes, 59 conducteurs de voiture et de moto ont été sanctionnés pour des excès de vitesse compris entre 21km/h et 30km/h au-dessus de la limite.

Par ailleurs, quatre autres conducteurs seront dénoncés pour diverses infractions, dont échappement non conforme, un franchissement d’une ligne de sécurité, un défaut d’arrimage et une conduite sur une roue en moto. /comm-sma