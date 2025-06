Méline Pierret jouera en France la saison prochaine

Le prochain club où évoluera Méline Pierret est désormais connu. La passeuse de 26 ans jouera pour Béziers, dans le sud de la France, lors de la saison 2025-2026. Swiss Volley l’a annoncé ce mercredi. La joueuse suisse avait remporté le triplé championnat, coupe et supercoupe avec le NUC. Le club neuchâtelois avait d’ailleurs annoncé son départ au début du mois d’avril dernier.

« Cette saison, j’ai obtenu mon 3e triplé en Suisse. Je pense que c’est le bon moment de gravir un échelon supérieur dans ma carrière en jouant dans un championnat plus relevé. Je me réjouis de rejoindre Béziers, un club qui a une bonne structure avec un bon environnement professionnel », commente Méline Pierret.

La Fribourgeoise vivra sa première expérience à l'étranger, aux côtés de sa coéquipière en équipe nationale Chiara Ammirati, qui est déjà sous contrat avec Béziers Volley depuis la saison dernière et qui vient de prolonger son contrat d'un an. /comm-jad