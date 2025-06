Légère progression du taux de chômage à Neuchâtel en mai

Le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel augmente de 0,1 point pour atteindre 4,5% au mois de mai. Cela représente 3'966 chômeurs au total, soit 18 de plus qu’au mois d’avril, annonce la chancellerie d’État ce jeudi. Le nombre de demandeurs d'emploi a quant à lui baissé de 16 pour atteindre 6'007 personnes. Au niveau romand, le nombre de chômeurs enregistre une diminution de 0,1 point pour s’établir 3,9% alors que le taux reste stable, à 2,8%, sur le plan national.

L’évolution du nombre de chômeurs diffère selon les tranches d’âge, détaille la communication des autorités. Les jeunes de moins de 25 ans ainsi que les citoyens âgés de plus de 50 ans enregistrent une diminution, respectivement -5 et -1 chômeurs. Le nombre de chômeurs dans la tranche des 25 à 49 ans a quant à lui augmenté de 24.

Les secteurs économiques marqués par la hausse sont l’horlogerie (+ 21 chômeurs), le commerce de gros et réparation d’autos et motos (+14), le commerce de détail (+10) et la fabrication d’équipement et de machine (+9). Une version interactive des chiffres du chômage est disponible sur le site de l'État neuchâtelois. /comm-jad