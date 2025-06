Corbak, le festival de tout un village

« On est attaché au village, on est attaché à notre Corbak, attaché à recevoir les gens, c’est aussi ce qui fait La Chaux-du-Milieu », lance Séverine Dick-Boucard, bénévole au Corbak depuis 29 ans et administratrice de la Commune. Son rôle au sein du festival ? « Simple bénévole. Mais j’ai un peu tout fait ! J’ai commencé par faire de l’affichage, ensuite j’ai fait la compta, après je suis devenue responsable de l’accueil des artistes pendant 12 ans. »