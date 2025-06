Relation soignants – soignés, entre confiance et vigilance

La relation soignant-soigné, une danse entre confiance et vigilance. Mercredi soir, en marge de l’assemblée générale de la Ligue neuchâteloise contre le cancer qui s’est tenue à Neuchâtel, le professeur Friedrich Stiefel, chef du Service de psychiatrie de liaison au CHUV, a donné une conférence sur ce thème. Cette relation entre le patient et le personnel médical est très importante. « Elle se caractérise par la confiance. Et la confiance est un contrat moral. Ça veut dire que le patient attend du médecin ou de l’infirmière qu’ils s’engagent pour lui et le protègent. Et donc, ce n’est pas une relation comme une autre. » Friedrich Stiefel la compare à une danse. La réalité du soignant et celle du soigné doivent s’adapter l’une à l’autre. L’adaptation à la maladie ne passe pas seulement par une information technique, mais aussi « dans la relation avec l’expérience des soignants qui accompagne le patient et lui facilite la nouvelle réalité dans laquelle il doit vivre. »