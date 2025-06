Le vent, la grêle et les violentes pluies font des dégâts sur la région. Au Val-de-Travers, les routes reliant La Côte-aux-Fées à Sainte-Croix (VD) et Fleurier à Môtiers ont été fermées mercredi après-midi en raison de chutes d’arbres. Passablement de branches entravent les chaussées de la région, notamment entre Couvet et Môtiers, ce qui rend la circulation difficile.

Des coupures d’électricité ont été rapportées dans divers endroits du Val-de-Travers. /aju