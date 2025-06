La santé des personnes LGBTIQ+ sous les projecteurs

Le mois de juin est synonyme de fête et de lutte pour les personnes LGBTIQ+ en Suisse et dans le monde. Officiellement proclamé « mois des fiertés », son événement romand phare est la Pride, organisée ce samedi à Genève. Derrière son ambiance festive, cette manifestation est avant tout l’occasion pour les personnes concernées de militer pour leurs droits et contre les discriminations qu’elles subissent.

Cette année, l’association Geneva Pride revendique notamment un accès aux soins sans discriminations et qui tient compte des besoins spécifiques des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et queer.





Une discrimination attestée, mais peu chiffrée

En 2022, le Conseil fédéral avait adopté un rapport qui révélait que les personnes LGBTIQ+ étaient défavorisées en matière de santé. Dans ce document, on peut lire que « les expériences les plus fréquemment rapportées sont celles où les personnes interrogées ne se sont pas senties prises au sérieux ou ont eu le sentiment d’être exclues ou rabaissées ». Les domaines de la santé mentale et sexuelle sont également des causes de souffrances importantes pour les personnes queer, selon le rapport.

Dans le canton de Neuchâtel, l’Office de la politique familiale et de l’égalité (OPFE) ne remarque pour l’instant pas beaucoup de cas rapportés de discriminations dans ce domaine. Mais, selon Alix Renaud, collaboratrice scientifique dans ce service, il y a une explication à cela : « Dans une enquête menée par l’OPFE en 2023 sur la situation des personnes LGBTIQ+ dans le canton de Neuchâtel, un des résultats principaux était que ces personnes ont de la difficulté à trouver du soutien si elles ont été victimes de violences ou de discriminations », explique-t-elle. L’office s’est ainsi rendu compte que ces cas n’étaient presque jamais reportés auprès des institutions étatiques.