Julien Baillod s’illustre encore sur la scène mondiale

Une pluie de médailles pour un nageur du Red-Fish Neuchâtel. Julien Baillod s’est illustré lors des World Masters Games à Taipei. Entre le 17 et le 30 mai, le nageur de 45 ans a remporté pas moins de six médailles lors de ces Jeux mondiaux, trois en or et trois en argent dans la catégorie des 45-49 ans. Des distinctions acquises sur le 200m brasse, le 400m 4 nages et les 3km en eau libre pour ce qui est de l’or, et sur le 200m papillon, le 400m libre et le 800m libre pour celles en argent. Gagner des médailles tant en bassin qu’en eau libre, c’est assez rare. « Je me suis spécialisée sur l’eau libre maintenant, plutôt les longues distances, et partir que pour une course, je trouve que c’est un peu dommage », a-t-il expliqué ce mercredi dans « La Matinale ». Ses six médailles viennent s’ajouter à la grande collection du nageur : il en comptabilise 85 au niveau international (dont 43 titres) et environ 1'400 sur toute sa carrière, commencée alors qu’il avait 10 ans. Mais au-delà des distinctions, Julien Baillod revient de Taïwan avec des souvenirs pleins la tête. « C’est une grande fête du sport, il y a quand même 25'000 athlètes et il y avait une super cérémonie d’ouverture, un peu comme les JO », raconte-t-il. « C’est vraiment une grande fête du sport, avec 108 pays, donc c’est vraiment exceptionnel. »