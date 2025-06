Concentration de manifestations d’envergure ce week-end à Neuchâtel

Gestion du trafic

De nombreuses personnes vont se déplacer en voiture pour assister à ces différents événements. Une partie d’entre elles va se garer au parking de la Maladière. Une affluence qui n’inquiète pas la Coop. Giovanni Iacomini, responsable communication et marketing de l’enseigne en Suisse romande, indique avoir l’habitude de gérer ce type d’évènements de grande ampleur. De plus, ceux de samedi « sont répartis sur l’ensemble de la journée et ne devraient pas avoir d’impacts notables sur l’accès au centre. Le parking, qui compte près de 900 places, offre une capacité suffisante même lors des journées très fréquentées. » Des mesures spécifiques ont toutefois été prises pour garantir la fluidité du trafic, en complément du dispositif habituel.

La Sécurité publique de la Ville de Neuchâtel sera aussi à pied d'oeuvre, notamment pour réguler le trafic et rediriger les véhicules vers les parkings des piscines du Nid-du-Crô et de la Maladière. Des patrouilles vont également sillonner le secteur pour s'assurer du bon déroulement des manifestations et que les mesures de stationnement soient respectées. /sma