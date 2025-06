La 25e édition du Prix de l’Arc jurassien a été lancée

Les habitants de l’Arc jurassien peuvent dès à présent candidater pour l’édition 2025 du Prix de l’Arc jurassien. Lancé par l’association intercantonale arcjurassien.ch, il admet la participation de tout citoyen des cantons de Neuchâtel et du Jura, des arrondissements du Jura bernois et de Bienne ainsi que le Jura vaudois, avec pour date limite de candidature le 1er septembre prochain. Avec une cagnotte totale de 20'000 francs à répartir entre les gagnants, le prix a pour ambition de promouvoir les projets qui « mettent en valeur l’excellence et les spécificités de l’Arc jurassien », selon un communiqué de presse transmis mardi.

Les réalisations des participants seront jugées selon différents critères : la participation au dynamisme de la région, les collaborations générées par le projet ainsi que la diversité des acteurs impliqués au sein de celui-ci, et finalement la valorisation des ressources locales et des particularités de l’Arc jurassien. Au travers de ces éléments, ils devront montrer leur alignement avec la Vision stratégique pour l’Arc jurassien 2040. /comm-awa