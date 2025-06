Il n’y aura pas de saison 4 entre le HCC et la commerçante récalcitrante

La commerçante qui contestait l’introduction en 2022 par le HC La Chaux-de-Fonds du système cashless (avec ristourne au club de 15% du chiffre d’affaires) a perdu au Tribunal fédéral. La requête de son avocat a été jugée « irrecevable », a appris ArcInfo. La tenancière avait bravé l’interdiction, signifiée par le club, de vendre ses produits devant la patinoire des Mélèzes les soirs de match, avant de faire recours contre la décision de la justice cantonale donnant raison au HCC. Pour elle désormais, « la page est tournée ». Elle n’ira donc pas plus loin en justice et ne retournera pas aux Mélèzes. L’affaire s’était envenimée la saison dernière et la police avait dû intervenir. La commerçante avait fini par renoncer à installer ses stands en attendant une décision du TF. /vco