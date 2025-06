Des travaux de quatre mois en vue à La Chaux-de-Fonds

Un chantier de plusieurs mois va s’ouvrir à La Chaux-de-Fonds. D’importants travaux de réaménagement de la rue de la Balance entre la rue du Collège et la rue Neuve vont s’ouvrir d’ici fin juin, annonce la Ville dans un communiqué ce lundi. Objectif : améliorer la sécurité des piétons, rénover une infrastructure vieillissante et adapter les arrêts de bus aux normes d’accessibilité (LHand).

Les travaux commenceront fin juin et se poursuivront jusqu’en octobre. Ils seront divisés en deux phases : la première de fin juin à fin juillet, la seconde à partir de la mi-août, après le festival de la Plage des Six-Pompes.





Une meilleure sécurité et accessibilité

Les traversées piétonnes seront repositionnées pour sécuriser les liaisons entre la place du Marché, la promenade des Six-Pompes et la rue de la Ronde. L’arrêt de bus « Marché » sera également remis aux normes LHand dans les deux sens. Cela impliquera notamment le déplacement de l’arrêt direction Charrière, qui sera repositionné au sud de l’intersection avec la rue de la Cure.





Carrefour modifié et circulation adaptée

Le carrefour des rues Numa-Droz, du Versoix et de la Charrière sera également modifié : l’axe Numa-Droz – Charrière deviendra prioritaire pour fluidifier la circulation. Pendant les travaux, la rue de la Balance passera en sens unique sud-nord, et les bus de la ligne 302 seront déviés via la rue Numa-Droz et la rue du Modulor. /comm-gtr