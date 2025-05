Bricolage et jardinage : gare aux accidents !

Avec les beaux jours, vous avez sûrement des envies de bricolage et de jardinage. Mais ces activités ne sont pas sans risque. La SUVA et le Bureau de prévention des accidents (BPA) mettent en garde cette semaine : le nombre d’accidents survenus à la maison et au jardin a augmenté ces dernières années. Selon les dernières statistiques du BPA, environ 60'000 personnes sont victimes d’accidents liés au bricolage et au jardinage chaque année en Suisse… soit une augmentation de près de 10% par rapport à il y a 10 ans.

Près de la moitié de ces accidents sont des chutes, alors que ceux liés au bricolage sont essentiellement dus à la manipulation d’un outil ou à la projection de copeaux ou d’éclats dans l’œil. Ainsi pour éviter ces accidents, le BPA et la SUVA ont lancé le site les-bons-gestes.ch. Il regroupe de nombreux conseils et propose, en collaboration avec certains magasins spécialisés du pays, des possibilités d’achat d’équipements. En effet, le port de gants et de lunettes de protection peut éviter de nombreuses blessures. Les deux institutions précisent encore qu’il est important de ne pas vouloir faire les choses trop vite, au risque d’oublier les dangers et de prendre un outil ou un objet inadéquat pour les travaux ou en guise d’échelle. Elles relèvent également qu’il est nécessaire d’évoluer dans un environnement ordré : des objets qui trainent représentent un obstacle et donc un facteur de risque supplémentaire. /lgn