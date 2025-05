Le Heysel hante toujours la mémoire des tifosi de la Juve

C’est l’une des tragédies les plus marquantes de l’histoire du sport international. Il y a exactement 40 ans, le 29 mai 1985, 39 personnes perdent la vie dans le drame du Heysel. La grande majorité des victimes étaient italiennes et toutes supportaient la Juventus qui affrontait Liverpool en finale de la Ligue des Champions de football.

Avant le match dans l'enceinte, la tension est vive entre les deux camps de supporters avec des provocations de part et d’autre. Puis des affrontements éclatent, provoquant un mouvement de foule incontrôlable. En voulant fuir les hooligans anglais, de nombreux tifosi se retrouvent coincés contre les barrières de sécurité de leur tribune. Dans la panique, ils sont écrasés et piétinés. Mal encadrée par la police et aggravée par l’état délabré du stade, cette émeute, outre les 39 morts, fait également plus de 600 blessés.





Une gestion sécuritaire « catastrophique »

Parmi les dizaines de milliers de fans de la Juventus qui s'étaient déplacés à Bruxelles, il y avait Carmine Feole et Francesco Mauro, actuels membres du Juventus Club Oltre Frontiera basé à Montreux. Francesco Mauro, habitant d'Yverdon, avait 23 ans à l’époque. Et au moment de descendre du car avec d’autres supporters venus de Suisse, rien ne présageait que cette journée allait virer au cauchemar. « Durant l’après-midi, c’était bon enfant. J’ai fait des photos et bu des bières avec des Anglais. Jamais on n’aurait pu croire ce qui allait se passer », explique Francesco Mauro. « Mais ensuite, la rentrée dans le stade a été un calvaire. On était entassé comme des moutons et le stade était dans un très mauvais état. »

Ce jour-là, plus de 60'000 spectateurs ont pris place dans le Heysel, dont une grande majorité d’Italiens. Les fans de Liverpool sont massés dans un virage. La partie voisine, le bloc Z, devait être occupée par des Belges neutres, mais de nombreux billets sont revenus en main des supporters bianconeri. « Et d’un coup, on voit les Anglais envahir le secteur de la Juve, et là on n’a plus rien compris, tout est parti en live », relate Francesco Mauro.