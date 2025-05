«Pose ta Pêche», une campagne pressante

« Pose Ta Pêche » explique les choses à faire et surtout à ne pas faire lorsque l'on a une envie pressante par le biais de trois vidéos humoristiques destinées aux réseaux sociaux. « C’est à contre-courant de ce que l’on fait normalement. On a choisi une approche un peu plus choquante », estime Lucie Wiget, collaboratrice spécialisée au Club Alpin Suisse libre accès et protection de la nature.





Il faut donc s’éloigner au moins de 50 mètres des cours d’eau et lacs, vérifier au préalable les toilettes dans les parages, et si vraiment faire un trou, le reboucher et ne surtout pas laisser de papier. « Il faut s’éloigner des chemins, mais sans que cela ne soit risqué. Malheureusement, de nombreux décès sont liés à cela. Les randonneurs s’éloignent pour faire leur besoin et chutent. C’est un réel danger », ajoute Lucie Wiget.