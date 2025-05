Neuchâtel veut lutter contre l’arrivée du moustique tigre

Il est tout petit, mais peut être nocif pour les humains. Le moustique tigre est connu pour être vecteur de maladie exotiques comme la dengue, le zika ou le chikungunya. Il s’est déjà installé dans plusieurs cantons du pays, notamment Genève, le Valais et Vaud. Sur Neuchâtel, une seule présence a été documentée en 2023, mais depuis, plus rien. Pour prévenir et retarder son installation dans la région, le Canton invite la population à être vigilante et à signaler tout moustique suspect. « Si vous voyez un moustique qui est plus petit qu’une pièce de cinq centimes avec les pattes zébrées blanches et noires et la ligne blanche sur le thorax, il faut le prendre en photo et le signaler » sur la plateforme moustique-tigre.ch, explique Robin Berger. Le collaborateur scientifique au Service cantonal de la faune, des forêts et de la nature précise que « le moyen le plus efficace de lutter contre cette espèce est de travailler sur les lieux de pontes. »