Le sport et culture au programme du FIFAD

Quand le sport rencontre la culture. C’est le thème choisi pour la 16e édition du Festival international de Films d’Afrique et de la Diaspora. Le FIFAD se tient de jeudi à dimanche au théâtre du Pommier à Neuchâtel. Sept films sont au programme. À la veille de l’ouverture en juillet de l’Euro féminin de football qui se tient en Suisse et en vue des Jeux olympiques de la Jeunesse qui ont lieu pour la première fois l’année prochaine à Dakar, les organisateurs ont voulu créer des liens entre ces deux domaines. Zal Saliou Ndiaye, directeur artistique de la manifestation, a indiqué mercredi dans La Matinale avoir voulu « mettre en avant la synergie qui existe entre le sport et la culture. (…) En général, dans les grands évènements de sport, la culture est invitée comme habillage de la manifestation. On en parle très peu, mais elle donne une luminosité aux manifestations sportives. » C’est cet aspect que les organisateurs du festival veulent mettre en avant en créant « un lien entre ces deux activités qui se complètent ». Pour mettre en relation ces deux mondes, le FIFAD a choisi de miser sur les portraits de personnalités africaines qui ont marqué le sport ou la musique. Les deux films du samedi, « El Maesro Laba Sosseh » et « Essamaay Bocandé la panthère » seront projeté en présence de leurs réalisateurs Maky Madiba Syllaert et Lionel Bourqui.