La police neuchâteloise intensifie ses contrôles estivaux

La police neuchâteloise annonce une série d’opérations de contrôles routiers pour l’été. Entre juin et août, les forces de l’ordre seront davantage présentes sur les routes du canton pour renforcer la sécurité, prévenir les accidents et sanctionner les comportements dangereux.

Cette campagne vise autant la prévention que la répression.

Elle s’attachera particulièrement à contrôler la vitesse, l’aptitude des conducteurs et les comportements inadéquats, souvent à l’origine d’accidents, précise un communiqué diffusé ce mercredi.





Des zones et périodes ciblées

Les contrôles seront renforcés pendant les longs week-ends et les jours de forte affluence. Un accent sera mis sur les cols et axes sensibles, où se concentrent souvent les excès de vitesse. Des radars fixes et mobiles seront déployés.

La police entend également lutter contre les nuisances sonores provoquées par des accélérations brutales ou des comportements bruyants, notamment dans les zones habitées et les sites touristiques. La campagne se veut également pédagogique : la police neuchâteloise rappelle aux usagers qu’ils doivent opter pour une conduite responsable, respectueuse des autres et de l’environnement. /comm-gtr