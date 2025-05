Emile Blant au perchoir

Les élus prêtent serment au Château. La session d’installation des nouvelles autorités neuchâteloises se tient ce mardi matin à Neuchâtel. C’est aussi à ce moment que le nouveau président du Grand Conseil est élu. À tout juste 25 ans, le vert Emile Blant accède au perchoir. Il a indiqué mardi dans La Matinale, à quelques heures de ce nouveau défi, que c’est un véritable honneur de prendre cette nouvelle fonction. « D’abord simplement pour moi, mais aussi par ce que ça a une portée extrêmement symbolique. » Cette année de présidence, il veut le mettre à contribution pour aller à la rencontre de la population, plus particulièrement des jeunes. « On voit que les jeunes ont de la peine parfois à se faire une place dans les institutions politiques, particulièrement dans les postes hauts placés dans les institutions. Et du coup, ma présence au perchoir à Neuchâtel est véritablement un symbole. » L’essentiel pour lui n’est pas forcément que les jeunes s’engagent dans un parti ou qu’ils aillent voter, mais qu’ils s’intéressent déjà à la chose publique, aux débats. Le reste pourrait suivre plus naturellement.