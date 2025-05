A Travers, le Discount ABC quitte la famille Jaccard

Après les coups durs, la fierté

Après un cap « très difficile », lié à des problématiques privées à la fin des années 1990, Claude Jaccard n’a pas baissé les bras. « Il y a eu des coups durs, une situation financière très compliquée qui m’a placé au bord de la faillite, mais je ne pouvais l’accepter : j’ai remonté mes manches, j’ai honoré tous mes fournisseurs en m’octroyant un salaire personnel inférieur à celui de mes vendeuses, j’ai remonté la pente et j’ai pu développer un beau magasin que je suis aujourd’hui fier de remettre à mon successeur, Sébastien Dänzer. »

A l’heure actuelle, si le Discount ABC « fonctionne bien », c’est le fruit d’un « travail de longue haleine. » Claude Jaccard explique avoir longuement réfléchi à ce qui intéresse la clientèle actuelle, avec la volonté de se démarquer des grandes surfaces. « Si on propose les mêmes produits, on a peu de chances de résister à ces rouleaux compresseurs et de maintenir une activité au village. »





Conserver un tissu commercial dynamique

Trente-neuf ans à la tête d’un commerce, c’est aussi un joli lot de souvenirs, de moments forts et de quelques combats. Parmi eux, le renouveau du groupement vallonnier des commerçants indépendants de détails, le CID, et les négociations avec le promoteur du centre commercial de Couvet pour redimensionner le projet initial à la baisse, mais également plusieurs animations et soirées de Noël organisées pour dynamiser l’activité commerciale du village lors du chantier de la traversée de Travers il y a quelques années.

A titre privé, Claude Jaccard et un autre commerçant de la place ont également combattu, en 2008, la volonté du groupe Lidl de s’implanter au Val-de-Travers. « Nous ne voulions pas ici de la présence de ce géant de la consommation et cela avait provoqué pas mal de remous au sein de la commune jusqu’à ce que le Conseil général refuse de dézoner pour permettre la construction du magasin », se souvient Claude Jaccard.

Après avoir mené chacun de ses combats avec l’objectif de dynamiser et de renforcer le commerce local en tissant des liens, Claude Jaccard continue de militer pour la sauvegarde du tissu commercial local. « Que ça soit ici ou ailleurs, il faut que les gens comprennent qu’un commerce de proximité doit continuer de vivre dans sa région. »