Déménagement provisoire pour la bibliothèque publique de Neuchâtel

La bibliothèque publique de Neuchâtel (BPuN) déménage provisoirement. L’institution basée à la place Numa-Droz 3 ferme ses portes du 12 juillet au 1er novembre afin de permettre les travaux d’assainissement et de réaménagement du collège latin, où elle est actuellement installée. La BPuN va rouvrira ses portes le 3 novembre dans le centre-ville, à la rue Saint-Maurice 4, indique-t-elle dans une communication transmise ce lundi. Cette « petite BPu » proposera l’essentiel des services habituels, à savoir le prêt de documents, les commandes et le prêt interbibliothèques ainsi que les renseignements. Quelques places d’étude seront à disposition. La salle de lecture de l’espace Rousseau rouvrira au moment de l’inauguration de la nouvelle bibliothèque au mois d’octobre 2028. Les fonds patrimoniaux resteront accessibles sur demande.

La BPuN a mis à jour ses conditions de prêts afin de préparer cette période de transition. Ainsi, il ne sera plus possible de commander ou retirer des documents au Collège latin dès le 23 juin prochain, les emprunts restent toutefois possibles jusqu’au 11 juillet. Les retours d’ouvrage devront se faire via la boîte prévue à cet effet à l’extérieur du Collège latin. /comm-jad