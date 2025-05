Bonne affluence pour le Mood Festival

« À l’heure de tirer le bilan, les organisateurs de l’AR Mood Festival ont le sourire », rapporte Mood Events ce lundi. La manifestation a attiré environ 8'000 visiteurs le week-end dernier sur la place Longereuse à Fleurier. Le résultat est qualifié de « succès ». La mise en place d’une deuxième scène en complément de la grande scène a permis à plus d’artistes de se produire, offrant aux festivaliers une palette de concerts plus large. Le passage de Sweet Julie, ancienne candidate de la Star Academy et les concerts des Trois Cafés Gourmand et de Junior Tshaka font partie des moments forts, détaille Mood Events.

L’offre culinaire composée de 13 Food trucks et les trois bars ont participé à la réussite de l’événement. Plus de 4'000 litres de bière ont été servis sur les trois jours. Plus de 160 bénévoles se sont relayés pour assurer le bon déroulement du festival.

Les organisateurs annoncent d’ores et déjà le retour du festival l’année prochaine avec une 5e édition. Elle aura lieu les 29, 30 et 31 mai 2026. /comm-jad